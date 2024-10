Jennifer Aniston scrittrice per il suo pubblico… di cani

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non si può certo dire che non abbia il suo pubblico. Anche nelle vesti disa bene come catturare l’attenzione, che stia recitando o leggendo un estratto del suo ultimo libro. In questo caso, il “club di lettura” è formato dai suoi amati amici a quattro zampe GUARDA LE FOTO Gli hair look più belli dilegge ai suoi amatiL’attrice, 55 anni, ha scritto un libro per bambini che si intitola Clydeo Takes a Bite Out of Life che parla della storia di un cucciolo salvato dalle e approdato in una nuova famiglia. Un progetto che fa parte di una serie di quattro libri che vuole ispirare le persone ad aiutare gli animali dei rifugi e deili.