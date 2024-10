Inter più forte della bufera ultras | non era facile ha vinto da grande squadra|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 2024-10-01 23:34:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Era, in campo. Ma non troppo, fuori dal campo. Perché non è ragionevole pensare che la, sconvolgente, non abbia scalfito nemmeno un po’ la condizione psicologica di allenatore e squadra. È finita 4-0. Quattro gol. Quattro reti. La speranzaista è che si possa ricordare in futuro la partita con la Stella Rossa con “quattro reti e zero reati”: gioco di attualità e di parole. La risposta in gioco arriverà dalla giustizia ordinaria e forse anche da quella sportiva. Dipende quante e qualicettazioni ci saranno, da ascoltare e utilizzare, anche se non rilevanti penalmente. Intanto la risposta del campo, nonché dello stadio senza capi ultrà, è stata all’altezza delle migliori previsioni. L’hadasquadra, seppure ancora con qualche piccola incertezza difensiva.