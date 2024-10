Inpsentro 15 10 correzioni domanda esonero su parità genere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione didie che hanno diritto a undal versamento dei contributi previdenziali dell'1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui, possono fareallaall'Inps sulle retribuzioni entro il 15 ottobre. Lo fa sapere l'istituto con una nota. Ladeve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione didi, rilasciata in conformità alla prassi uni/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio uni e quello dell'ente di accreditamento.