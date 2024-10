Il pasticcere Davide Comaschi | Il mondo del vino sono anni che fa cultura per il cioccolato tabula rasa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Perché ti piace il?". Se la risposta è «perché mi piace l’amaro del fondente», secondo, pastry chef e chocolate designer del ristorante Da Vittorio a Brusaporto, sei già fuori strada. L’amaro, afferma il celebre maître chocolatier, è in realtà il primo difetto di un buon. È una verità sorprendente che ci conduce al cuore della sua battaglia: far comprendere il valore e la complessità del, un prodotto che – come spiega– ancora non ha fatto quel saltole che ildel, ad esempio, ha compiuto da tempo. «C’è una», aggiunge, raccontando al Gambero Rosso quanto sia diffusa la mancanza di consapevolezza rispetto alla qualità del cacao.