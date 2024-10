Il Consiglio regionale della Toscana ricorda Maurizio D' Ettore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 02 ottobre 2024 – Un minuto di silenzio perre la figura di FeliceD', Garante nazionale dei detenuti, prematuramente scomparso il 22 agosto scorso. Lo ha chiesto, in apertura di seduta dell'Aula di ieri pomeriggio il vicepresidente delMarco Casucci. Casucci hato come D', toscano d'adozione, sia stato “un politico illuminato, che ha saputo emergere in svariati e prestigiosi ambiti, sia a livello locale, chee nazionale”. “Pur non essendo di origini toscane – ha detto - si era innamoratonostra regione e aveva un forte legame con Arezzo, dove aveva vissuto per molti anni. Qui aveva iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Bucine dal 1995 al 1999 e dal 2004 al 2009.