Il Circolo ’risponde’ ai bulli | Andiamo avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’appello lo aveva lanciato nei giorni scorsi l’assessora alla Cultura e alle politiche giovanili Aglaia Viviani, una volta appresa la notizia della chiusura anticipata del bar in via Rovai a Montelupo Fiorentino, in seguito al susseguirsi di episodi violenti, danneggiamenti, intimidazioni e minacce. "Non lasciamo solo il. La sfida è collettiva". E il messaggio non è caduto nel vuoto. Non si vedeva da tempo una sala così gremita. L’Arci Il Progresso - negli stessi locali ha sede anche ildel Pd - ha organizzato un’assemblea straordinaria tra i soci per discutere dei problemi di ordine pubblico (che hanno portato alla chiusura del bar alle 20 e non più a mezzanotte) e condividere soluzioni.