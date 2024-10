I rapper in curva Emis Killa perquisito Sequestrati 7 coltelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A casa gli hanno trovato 3 tirapugni, 7, un taser, un manganello telescopico e 40mila euro. Tutto sequestrato. C’è anche il nome di Rudolf Emiliano Giambelli, alias, tra le persone perquisite dagli agenti della Squadra mobile all’alba di lunedì nell’ambito dell’operazione ’Doppia’ che ha smantellato i direttivi di Nord e Sud. Si è trattato di una perquisizione "presso terzi". Tradotto: il34enne non è indagato. Tuttavia, il fatto che la polizia gli abbia setacciato l’abitazione di Bernareggio, in provincia di Monza, vuol dire che gli inquirenti ritenevano possibile che a quell’indirizzo ci fosse qualcosa di rilevante per l’indagine. E del resto Giambelli non ha mai fatto mistero dei suoi legami con gli ultrà rossoneri, a cominciare dal capo indiscusso Luca Lucci.