Grande Fratello Iago Garcia confessa di essere interessato a un’inquilina e non è Amanda Lecciso!

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sta nascendo un nuovo interesse nella Casa del? Solo poche cose sono certe a ogni inizio edizione: le dinamiche, le strategie e gli amori, l’ultimo punto ben e volentieri amalgamato con i primi due. Sono passate ancora poche settimane dall’inizio del reality show e nella Casa ci sono già diverse coppie pronte a dare il via a nuove, intense storie d’amore pronte a (in)trattenere il pubblico in questi lunghi sei mesi di programmazione. Oltre agli ormai arcinoti triangoli Shaila Gatta – Lorenzo Spolverato – Javier Martinez e Jessica Morlacchi – Luca Giglioli – Yulia Bruschi, nei giorni scorsi si era parlato anche di un certo feeling fra. I due erano stati visti vicini e sui social erano già iniziati a formarsi i primi fandom, come accadde da qualche anno a questa parte.