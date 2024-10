Giornata Mondiale del Cuore focus su innovazione e prevenzione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – In Italia le malattie cardiovascolari costituiscono la prima causa di morte negli adulti, provocando 230.000 decessi ogni anno, circa 25 ogni ora, di cui il 30% ascrivibile ad una condizione di trombosi o di aterosclerosi della parete arteriosa. Numeri allarmanti, che potrebbero essere significativamente ridotti attraverso un'efficacee adottando terapie innovative. Questo il tema al centro del convegno organizzato per ladel2024, realizzato con il contributo non condizionante di Bayer Italia e il patrocinio della Società Italiana di Cardiologia e dell'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci.