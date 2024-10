FOTO L’Avellino Basket cade in casa vince la Real Sebastiani Rieti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEsordio amaro al Pala del Mauro per. La formazione irpina viene sconfitta nel secondo turno del campionato di Serie A2 dallacon il punteggio di 61-67. Equilibrio nel primo tempo, pesa il 12-22 del terzo quarto in favore degli ospiti. Non sono bastati i 12 punti di Lewis e gli 11 di Mussini ad Avellino che, dopo la vittoria nella prima di campionato, esce sconfitta davanti al pubblico amico. Il tecnico Alessandro Crotti ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Bortolin che ha lasciato il campo ad inizio del terzo quarto per un riacutizzarsi del problema che lo ha tenuto fuori prima dell’inizio della regular season.