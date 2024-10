Foggia donna trovata carbonizzata dopo un incidente d’auto | marito indagato per omicidio

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La Procura dista indagando su quanto accaduto la notte tra il 27 e il 28 settembre lungo la provinciale 13 che porta da San Severo a Castelnuovo della Daunia, nelno. La 47enne Lucia Salcone è morta in un, mentre si trovava a bordo di una Fiato 500 guidata dal, Ciro Caliendo, finita fuori strada. La vettura si è poi schiantata contro un albero e ha preso fuoco. Il corpo della, incastrato tra le lamiere, è stato trovato carbonizzato. Ilsi è salvato, pur riportando ustioni a mani e braccia per aver tentato, secondo il suo racconto, di salvare la moglie. I pm, però, hanno notificato a Caliendo un avviso di garanzia pervolontario.L’avvocato di Caliendo: «Autopsia chiarirà la dinamica»L’avviso di garanzia è un atto dovuto che permetterà all’uomo di nominare un consulente di parte durante l’autopsia, come spiegato da TgCom24.