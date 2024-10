Fiorenzo l’omaggio degli amici | fumogeni sgommate e lacrime Carovana di moto per il 19enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Scandicci (Firenze), 2 ottobre 2024 – Burnout di pneumatici,, e tante. Un ultimo toccante ricordo perElia Palmieri, il giovane rimasto vittima di un incidente stradale sabato scorso in via del Parlamento Europeo, che glihanno volto tributargli su quella strada che è il loro punto di ritrovo abituale, ma è anche il luogo dove ilha perso la vita. Un addio usuale nel mondo delle due ruote, il rombo di piùall’unisono per non dimenticare l’amico scomparso che i ragazzi hanno voluto organizzare l’altra sera. Una tragedia incredibile, quella dello scorso fine settimana, che ha spinto l’amministrazione comunale a una riflessione sul tema delle strade, e della sicurezza stradale. Con un’attenzione particolare su via del Parlamento Europeo.