Di cosa parla Rumba Therapy frizzante commedia francese sul potere del ballo

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), film diretto e interpretato da Franck Dubosc, è un filmdel 2022 che racconta la storia di un uomo che, grazie alla danza, si riavvicina alla figlia, abbandonata anni prima. Il protagonista è Tony Quentin (Franck Dubosc), un introverso uomo di mezza età che fa l’autista di scuola bus. Riduce al minimo indispensabile ogni accenno di vita sociale, interagendo solo con il collega Gilles (Jean-Pierre Darroussin) e la vicina di casa Fanny (Marie-Philomène Nga). Il destino, però, ha in mente per lui piani diversi. Dopo un infarto, Tony scopre di aver sprecato l’esistenza. Così, decide di riprendere in mano la sua vita prima che sia troppo tardi.