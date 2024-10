Daniel Day-Lewis | 10 cose che non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)Day-: 10che non saiDay-è uno degli attori che ha letteralmente fatto la storia del cinema grazie alle sue diverse ed incisive interpretazioni. L’attore ha sempre dimostrato di riuscire a scegliere i film giusti che valorizzassero la sua carriera, tanto da aggiudicarsi tre Oscar come Miglior attore protagonista (per Il mio piede sinistro, Il petroliere e Lincoln) e altrettante nomination (per Nel nome del padre, Gangs of New York e Il filo nascosto). Ecco, allora, diecida sapere suDay-Day-: i suoi film 1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attore è iniziata nel 1971, quando debutta nel film Domenica, maledetta domenica, sebbene non venga accreditato.