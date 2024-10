Dal click day al caporalato Cosa c' è dentro al decreto Flussi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto, che contiene norme relativa ai lavoratori stranieri,migratori. Il provvedimento, recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di, di gestione deimigratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali". Il, nella prima parte, integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita - da ultimo - con il Dpcm del 27 settembre 2023, sulla programmazione deiper il triennio 2023-2025.