Cremonini negli stadi 2025 raddoppiano le date di Roma e Bari

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) foto di Kimberley RossMILANO – Inizio super per le prevendite del tour di Cesareannunciato per l’estateinfatti lediall’Olimpico (17/18 luglio) eal San Nicola (3/4 luglio). Biglietti disponibili da oggi pomeriggio alle ore 15 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Le duedi Bologna alloo Renato Dall’Ara del 19/20 giugno sono sold out. “È un tour da Champions League. Grazie a tutti”, scrive il cantautore emiliano sui suoi canali social. L'articololediL'Opinionista.