Conte | Kvaratskhelia nervoso? Significa che è coinvolto emotivamente li voglio tutti così

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato in conferenza per la presentazione della sfida contro il Como rispondendo ad una domanda relativa aed al suo atteggiamento uscendo dal campo domenica sera Kvara arrabbiato per il cambio o per i falli? «Non ho visto, non so se era arrabbiato con se stesso o no, ha fatto quello che doveva, gol, una buona partita, ma aveva il giallo, era un po’, ha protestato anche vivacemente ed è insolito per lui, ma a me questo nervosismo mi fa piacere,che è presente, sente la sfida, ma deve stare tranquillo con l’arbitro perché vogliamo finire in 11, ma lo vedo moltoanchevedere i miei calciatori coinvolti, anche arrabbiati con l’arbitro,che ci tengono»esce arrabbiato e ci piace, ci piace cosi.