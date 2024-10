Conte e la pressione sul Napoli | Ca nisciuno è fesso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Giochiamo venerdì sapendo che vincere ci assicura di rimanere in testa alla classifica, che però in questo momento conta poco. Conta mettere 3 punti in classifica e vivere tranquilli in giorni in cui sento chi vuole metteresu di noi. A loro dico in napoletano: ‘ca’. Se qualcuno mettesulguardi se stesso e pedali”. Lo ha detto il tecnico delAntonionella conferenza stampa verso il match contro il Como di venerdì. “Mi piace il gruppo di questo– spiega– ho calciatori che lavorano seriamente e hanno messo fieno in cascina, ti fa essere più tranquillo anche quando ci sarà qualche momento un po’ più duro.