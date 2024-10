Ciò che reprime fin dalla nascita | Pascale lo accusa il generale Vannacci la zittisce così | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "La verità sa qual è? Che lei, come tutti gli ossessionati dell'omofobia, non fate altro che nascondere probabilmente qualcosa chete fin": parole dure quelle che Francescaha rivolto alRoberto, eurodeputato eletto con la Lega, durante un serrato botta e risposta a Lo Stato delle Cose, il nuovo programma tv di Massimo Giletti in onda su Rai 3. La, poi, si è detta convinta del fatto che il militare possa "arrivare al massimo a 500mila voti perché per fortuna gli italiani non sono stupidi". Le dichiarazioni dell'ospite di Giletti non sono piaciute affatto alche, in collegamento con la trasmissione, ha risposto in maniera piccata: "Sul mio essere represso non credo che lei sia laureata in psicologia o psichiatria. La esorto a pensare bene alle parole che esprime visto che non mi conosce".