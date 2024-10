Ascoli un tris da non sbagliare Tre gare fondamentali per Ledesma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pescara, Ternana e Perugia: un trittico di sfide particolarmente significativo per l’e per il futuro del suo attuale allenatore Cristian. Il momento difficile del Picchio non è stato superato neanche con il cambio in panchina che, nel corso della passata settimana, aveva visto i vertici societari optare per l’esonero di Carrera e la contestuale scelta di promuovere il tecnico della Primavera. Chiaramente con soli due giorni a disposizione era difficile poter riuscire ad invertire immediatamente la rotta dal punto di vista del gioco, ma di certo una reazione sotto il profilo caratteriale doveva esserci.