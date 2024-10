Arrampicata sportiva Giorgia Tesio e Camilla Moroni in semifinale di Coppa del Mondo a Seoul

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) A(Corea del Sud) sono incominciati gli atti conclusivi delladel2024 di: si chiude una stagione particolarmente intensa, caratterizzata da una ricca estate con le Olimpiadi di Parigi 2024 e gli Europei. Ad aprire le danze sono state le qualificazioni del boulder, la disciplina più tecnica che ha messo a dura prova tutti gli atleti in terra asiatica. Sul fronte femminile la migliore è stata l’australiana Oceania Mackenzie (5T5Z 11 11), a precedere la giapponese Anon Matsufuji (5T5Z 6 6) e la statunitense Natalia Grossman (5T5Z 8 7).ha chiuso in tredicesima posizione (4T4Z 13 10) e si è qualificata alle semifinali insieme a(21ma con 3T3Z 8 5), mentre Laura Rogora ha concluso in 25ma piazza (1T4Z 1 14), Giulia Medici 31ma (OT4Z 0 7).