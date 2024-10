Amarcord America’s Cup Al Lions i racconti di Cobau

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nei giorni di "Luna Rossa" che si sta giocando in questi giorni la più prestigiosa competizione velica del mondo, l’Cup, Pesaro non poteva non ricordare la genesi di questa manifestazione: "Azzurra", che venne varata al porto il 19 luglio del 1982. La barca che ha ricordato a tutti che l’Italia era un popolo di navigatori, perché Azzurra alla fine delle regate si classificò terza. A farlo, attraverso il suo presidente Alberto Marchetti, è stato ilClub cittadino che ha chiamato a parlare proprio il padre di Azzurra, e cioè Marco. Una giornata che vide arrivare in città anche il presidente della Fiat Gianni Agnelli che era accompagnato da un giovane Luca Cordero di Montezemolo. C’erano anche l’Aga Khan con la moglie e il presidente del Coni Franco Carraro.