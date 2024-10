Addio Francesco Merloni politico per passione Il ricordo di Pisicchio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quanti imprenditori hanno attraversato la politica dal lato della rappresentanza nella Repubblica italiana?Diciamo che non sono stati rari. Trascurando le autoreferenze che i parlamentari declinano a beneficio delle statistiche interne, ingrassando a dismisura gli autocompiacimenti, e talvolta esagerando con l’autoindulgenza, ricorderemmo tra i più grandi Berlusconi, Umberto Agnelli, Luciano Benetton. E. C’era una caratteristica che legava alcuni: l’idea che l’incaricofosse una medaglia da esibire nel palmares già denso di successi raccolti nel mondo economico. Così fu anche per Gianni Agnelli, non eletto ma cooptato attraverso il laticlavio senatoriale honoris causa. Per queste personalità la politica politicante sarebbe stata cosa noiosa.