WWE | Sorprendente ritorno di Seth Rollins interviene nel Last Monster Standing match durante RAW

(Di martedì 1 ottobre 2024) Braun Strowman e Bronson Reed hanno avuto settimane di rivalità culminate nella puntata di WWE RAW del 30 settembre a Evansville, Indiana. Questo incontro arriva poche settimane dopo che i due si erano scontrati in una feroce battaglia che si era trasformata in un brawl improvvisato nel parcheggio. Questa settimana, RAW ha visto uno scontro tra giganti, con Bad Blood all’orizzonte. Braun Strowman e Bronson Reed, con oltre 700 libbre di puri muscoli tra di loro, hanno infiammato l’arena mentre si affrontavano in un “. La sintesi delLo scontro è iniziato velocemente e ben presto si sono spostati a bordo ring. Non è passato molto tempo prima che Strowman schiantasse Reed sul tavolo dei commentatori. Ilè stato condotto come un classico “Man”, solo che stavolta i partecipanti erano veri e propri mostri.