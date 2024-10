Vogliamo 1000 dollari e qualche birra | coppia mette in vendita il figlio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 1 ottobre 2024) Due giovani genitori provano a vendere il propriofacendo una richiesta irrisoria ad alcuni abitanti di un campeggio Mille. Queste sono le richieste di due genitori per vendere il proprio. Sembra surreale ma è quanto stava per fare unadello stato americano dell’Arkansas. Questa triste vicenda è avvenuta in un parcheggio nei pressi di Beaver Lake. Qui Darien Tyler Urban e Shalene Faith Ehler, giovani genitori di 21 e 20 anni, avevano firmato un contratto dal quale emergeva che: “Cediamo i diritti del nostro bambino a Cody Martin per 1.000(895 euro). PS: non appena questo documento sarà firmato, l’accordo sarà definitivo e non ci saranno ulteriori contatti”. Un accordo che ha lasciato di stucco anche la polizia, intervenuta grazie al contributo di Martin.