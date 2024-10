Vittorio Feltri chieste le dimissioni in Aula dalle opposizioni | Parole oscene e intollerabili sui ciclisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un centinaio disi è presentato questa mattina sotto Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per chiedere ledel consigliere di FdI, dopo le sue dichiarazioni suiche, aveva detto il giornalista, “mi piacciono solo quando vengono investiti”. Il centrosinistra ha anche depositato una mozione urgente per chiedere ledi: “Le sue– ha detto il capogruppo Pd in, Pierfrancesco Majorino – sono un insulto a chi non c’è più e a chi a sofferto”. L'articololein: “sui” proviene da Il Fatto Quotidiano.