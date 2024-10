Valentino | il debutto di Alessandro Michele al Pavillon des Folies

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sfilata Primavera-Estate 2025 disegna ildicome direttore creativo della maison. In una cornice poetica e nostalgica,reinterpreta i codici iconici di, portando in passerella una collezione ricca di dettagli e significati profondi. La Paris Fashion Week del 2024 ha visto uno degli eventi più attesi della stagione: l’esordio dialla guida creativa di. La sua collezione Primavera-Estate 2025, denominatades, ha stupito il pubblico per il suo mix di massimalismo ed eleganza intrinseca, tipica della maison romana. La sfilata si è svolta in un’ambientazione da sogno, che richiamava una villa abbandonata o una soffitta polverosa, con mobili d’epoca e vetri rotti che creavano un’atmosfera sospesa tra fragilità e romanticismo.