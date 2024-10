Vaccinazioni al via le campagne contro Covid influenza e polmonite

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dal 1 ottobre varie regioni italiane, tra cui il Lazio, hanno dato il via allevaccinaliil-19, l’e la. Questesono fondamentali per proteggere la popolazione, soprattutto gli anziani e le persone con condizioni mediche preesistenti. La stagione invernale è alle porte e come ogni anno vedrà un aumento delle infezioni respiratorie. Un triplice obiettivo Le autorità sanitarie italiane hanno lanciato questedisimultanee per contrastare in modo coordinato tre minacce alla salute pubblica. Ossia il-19, l’stagionale e lapneumococcica. Ogni anno, l’stagionale e le infezioni dacausano migliaia di ricoveri ospedalieri, spesso sovraccaricando il sistema sanitario nazionale.