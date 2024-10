Thailandia bus scolastico in fiamme | morti 22 bambini e 3 insegnanti Incendio partito da una ruota Il caso dell’autista fuggito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ci sono almeno ventitra le vittime dell’che ha avvolto un autobusin una zona alle porte di Bangkok, in. A bordo del mezzo, al momento dell’incidente, si trovavano 38 studenti e 6. Al momento è confermata la morte di 22 ragazzi e 3 docenti, ma sono numeri che rischiano di dover essere aggiornati. Gli altri passeggeri sono stati ricoverati in diversi ospedali. Il ministro dei Trasporti Suriya Jungrungruengkit, ha spiegato ai giornalisti che lo scuolabus eradalla provincia di Uthai Thani. Il veicolo, scrive Bangkok Post, era il secondo di una flotta di tre che portava gli studenti in gita ad una mostra all’Electricity Generating Authority of Thailand (l’azienda che gestisce il servizio elettrico nel Paese) nel distretto di Bang Kruai a Nonthaburi.