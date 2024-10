Stellantis crolla in Borsa allarme vendite | meno 200mila auto Torna l’ipotesi fusione con Renault

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Anche in Italia arriva l’onda lunga della crisi dell’motive. È stata sufficiente, ieri, la revisione al ribasso dei risultati previsti per quest’anno, con un calo dirispetto alle previsioni, a farre il titoloin(a fine seduta ha lasciato sul terreno il 14,5% del suo valore) e a disegnare nuvoloni scuri sul futuro dell’industria delle quattro ruote. Lo scivolone dell’ex gruppo torinese, diventato oggi una multinazionale con una gamba in Italia e un’altra in Francia, era nell’aria da qualche tempo. Ma a far peggiorare il trend è stata soprattutto la cattiva performance del mercato americano oltre al deterioramento delle «dinamiche globali» del settore.