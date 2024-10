Spese per immobili più efficienti nasce l’ecosistema EEMI DeliverEEM

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Averepiùriduce ledel mantenimento, accresce il pregio dell’immobile, limita il consumo di materie prime, certamente aumenta la resilienza della società. Inoltre genera valore, anche occupazionale. In Europa il parcoare costruito prima del 2001 è prevalente, con punte anche superiori all’80% in molte aree europee. Favorire gli interventi per il miglioramento delle performance energetiche di questiè strategico e riguarda decine di milioni di cittadini. Quali supporti finanziari ci sono? Su quali prodotti, delle migliaia di imprese fornitrici da tutto il mondo, far convergere le proprie attenzioni? E su che imprese esecutrici solide indirizzarsi?Domande a cui oggi è complesso dare risposte rapide ma anche certe.