Sinner è in finale a Pechino Adesso la sfida con Alcaraz per il titolo  

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - Jannikapproda indel "China Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3.720.165 dollari in scena sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center di(combined con un Wta 1000). Il 23enne di Sesto Pusteria, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, si e' imposto non senza faticare contro il cinese Yunchaokete Bu, 96 del ranking Atp, in tabellone grazie a una wild card, per 6-3 7-6(3). Un break nel primo set e poi il 17esimo tie-break vinto su 18 disputati nel 2024 portano l'altoatesino indel torneo dove è campione uscente e troverà Carlosche ha regolato in due set Daniil Medvedev. Lain programma mercoledì 2 ottobre alle ore 11 italiane. Match non semplice per l'azzurro, soprattutto nel secondo set, vinto al tie-brak.