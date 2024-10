Salerno due morti in sparatoria al mercato del pesce | le forze dell’ordine sul posto

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ci sarebbero screzi di natura personale alla base del duplice omicidio avvenuto all’alba neldeldi. A sparare è stato un 72enne proprietario di un’attività commerciale che, al culmine di una lite, ha rivolto l’arma contro un 58enne e un 48enne, uno dei quali è morto sulmentre l’altro è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Il 72enne si è poi costituito consegnando l’arma ai Carabinieri nella stazione di Mercatello. Sul luogo del duplice omicidio si è recato in mattinata il sindaco di, Vincenzo Napoli, che ha parlato di “fatto sconcertante”, riferendo che “dalle prime notizie, anche se l’indagine è in corso, pare non sia un fatto legato alla criminalità organizzata ma a una lite tra persone che avevano delle ruggini”.