Rivoluzione IMU | risparmi tantissimi soldi e paghi in maniera semplificata con la nuova Riforma

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per il 2025 è prevista una revisione della normativa IMU, per apportare cambiamenti significativi in tutti i Comuni d’Italia. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato un’importanteper l’IMU, diretta alla riduzione delle aliquote disponibili. Lo scopo è semplificare il metodo di tassazione comunale e introdurre regole applicabili su tutto il territorio nazionale. Il prossimo anno ci saranno degli importanti cambiamenti per il pagamento dell’IMU (informazioneoggi.it)I Comuni, infatti, godono di ampia discrezionalità tributaria in materia e sono legittimati a introdurre aliquote proprie. Dal prossimo anno, invece, dovranno applicare le nuove regole. In caso di mancato adempimento entro il mese di gennaio 2025, verrà fissata un’aliquota standard.