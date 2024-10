Rai si insedia il consiglio d’amministrazione | Rossi eletto Ad Agnes indicata come presidente ma ora serve il voto in Vigilanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Via libera a maggioranza, con quattro voti a favore e due contro, indi amministrazione Rai sia alla nomina di Simonaper il ruolo die che a quella di Giampaoloper la carica di amministratore delegato. Per la prima hanno votato a favore – secondo quanto si apprende –, Antonio Marano, Federica Frangi e Davide Di Pietro. Contrari Alessandro Di Majo e Roberto Natale. Stesso esito nella votazione per l’Amministratore delegato: a favore, Marano, Frangi e Di Pietro. Contrari Di Majo e Natale.è ufficialmente amministratore delegato, mentre perché la nomina disia confermata servirà il via libera a maggioranza di due terzi della commissione diRai.