Rai insediato nuovo cda | Agnes presidente e ad Rossi

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’Assemblea degli azionisti, riunita in forma totalitaria alla presenza dell’intero azionariato (Mef e Siae), ha nominato il Cda composto da Simona, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano, Roberto Natale ed è stato indicato il consigliere Giampaoloper la posizione di Amministratore delegato. Successivamente il Consiglio di Amministrazione della Rai riunitosi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di consigliere anziano ha nominato a maggioranza per la carica diSimonanomina che diventerà efficace solo dopo il parere favorevole da parte dei due terzi dei componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza. IlAmministratore delegato è Giampaoloeletto a maggioranza.