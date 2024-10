Quanto è difficile per una ragazza in carrozzina trovare una stanza accessibile a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tristemente si deve ancora precisareuno studente con disabilità incontri molti più ostacoli per reperire un alloggio vicino l’università La Sapienza die non solo. Abbiamo la capacità di gestire un giubileo ma non di accogliere adeguatamente uno studente con disabilità motoria che da mesi non riesce auna camera in affitto, con un bagno singolo e praticabile e un’accessibilità anche di fatto, con un piano terra e una struttura congrua. Esistono residenze universitarie, esistono i cosiddetti studentati, eppure nonostante bandi punteggi tabelle e quant’altro si rivelano assolutamente incapaci di svolgere la loro funzione dove questa è la più necessaria.