Quadro di Picasso trovato nella casa di un rigattiere di Pompei

(Di martedì 1 ottobre 2024) È autentico undirinvenuto a Capri, durante lo sgombero di una cantina, negli Anni 60. Come ha riportato Il Giorno, unditrovò casualmente una tela arrotolata raffigurante il volto asimmetrico di una donna. In alto a sinistra, l’apparente firma del maestro del cubismo. Per decenni l’ha tenuta appesa nel salotto di, fino all’annuncio ufficiale: è l’originale Buste de Femme Dora Maar, ritratto che il celebre artista dedicò all’omonima fotografa e poetessa francese con cui ebbe una relazione sentimentale fra gli Anni 30 e 40. L’autenticazione della firma era arrivata già a settembre grazie all’analisi di Cinzia Altieri, grafologa chesua perizia ha confermato che «è riconducibile alla mano del maestro». Il dipinto potrebbe valere circa sei milioni di euro.