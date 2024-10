Protezione Civile nelle scuole | 49 istituti in Basilicata firmano accordo di promozione

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 1 ottobre 2024) Domani a Potenza, presso la sede della Regione Inguscio alle 15:30, verrà siglato undi rete per incentivare l'educazione alladella. All'evento parteciperà anche il ministro per la, Nello Musumeci. L'iniziativa coinvolge 49polo, di cui quattro situate fuori regione. Il progetto formativo, denominato "La cultura è", mira a integrare i temi dellaall'interno dei programmi scolastici, come parte del curriculum di educazione civica. L'articolo: 49indi