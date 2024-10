Ospite in casa dell’amico fa razzìa di soldi e bottiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ha fatto razzia nelladei nonni di un amico che aveva deciso di ospitarlo a dormire in un gazebo: un 20enne, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di furto in abitazione aggravato. Una coppia di coniugi il 21 agosto scorso si sono presentati ai carabinieri della stazione di Castellarano per formalizzare la denuncia per un furto compiuto nella loro. Il colpo è avvenuto durante la loro assenza, fra il 14 e il 15 agosto. Per mettere a segno il raid, è stato rotto il vetro della finestra del bagno con l’edificio messo sottosopra. È stata anche aperta la cassaforte utilizzando un flessibile.