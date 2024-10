Olly in pre-order il nuovo album Tutta vita

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024)annuncia l’, disponibile in pre-, che porterà live in tour nei club Esce il prossimo 25 ottobre, ildi(Epic Records/Sony Music Italy) prodotto da JVLI, in pre-, è un disco collettivo che parte dal cantautore per raccontare il “noi” che lo circonda, si allarga alla sua generazione e arriva a tutti.è pronto a portare live ildurante il suo Lo rifarò, lo rifaremo tour, che partirà dal Fabrique di Milano il 2 e 3 dicembre (sold out). Il tour, per un totale di 14 appuntamenti, inclusa la data zero prevista a Nonantola – MO (Vox Club – 28 novembre), ha già registrato 12 già sold out. Oltre alle due date di Milano (Fabrique – 2 e 3 dicembre), hanno registrato il tutto esaurito le date previste a Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 5 dicembre).