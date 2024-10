Nella casa di ‘Purple Rain’ come vivere un’esperienza immersiva nel mondo di Prince

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 1 ottobre 2024) Wendy Melvoin e Lisa Coleman dei The Revolution si preparano ad accogliere i fanispirata a Purple Rain, recentemente ristrutturata, pera dir poco unica. L’occasione è l’anniversario dell’iconico film che spegne quest’anno le sue prime 40 candeline. Per celebrare l’incredibile eredità die il suo impatto sulla musica e sulla cultura pop, Airbnb per la prima volta in assoluto offre la possibilità di soggiornareispirata alla pellicola. E saranno proprio le compagne di band e collaboratrici storiche diad accompagnare i fan offrendo un accesso esclusivo ai suoi cimeli e brani inediti. “Abbiamo avuto la fortuna di far parte della scena musicale di Minneapolis durante un’epoca molto importante per la musica rock”, spiegano Melvoin e Coleman.