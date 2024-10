Moviola Inter-Stella Rossa | Zwayer bene chiude senza VAR dopo rigore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione tedesca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Partita facile per Felix, nonostante un “giallo” finale. Quattro minuti e arriva il primo gol annullato, fuorigioco di Marko Arnautovic al momento della battuta della punizione. Al quarto d’ora ammonito Henrikh Mkhitaryan, che entra in ritardo su Cherif Ndiaye e gli rifila un pestone. Altro gol annullato all’al 20?, sulla sponda buona la posizione di Marko Arnautovic che non tocca mentre è davanti Denzel Dumfries che segna. Chiede unil pubblico alla mezz’ora, ma è Mehdi Taremi a calciare Uros Spajic e non viceversa.