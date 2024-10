Misericordia in festa Compie 200 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al fianco della popolazione da due secoli. Ladi Castelfranco di Sopra ha spento ben 200 candeline e per celebrare il prestigioso traguardo sabato scorso ha chiamato a raccolta le consorelle del comprensorio per unache è stata occasione anche per inaugurare due nuovi veicoli, un’ambulanza e un mezzo da utilizzare per i servizi sociali. La giornata si è aperta con una messa nella chiesa parrocchiale di San Tommaso e a seguire con il taglio del nastro alla presenza del correttore delle Misericordie della Toscana don Simone Imperiosi, del sindaco di Castelfranco Piandiscò Michele Rossi, accompagnato dai componenti della sua Giunta, e del direttore della Centrale Operativa 118 della Asl Toscana Sud Est Simone Nocentini. Con loro alcuni dei governatori delle Misericordie valdarnesi, a cominciare dalle altre due realtà gemelle del Comune unico, Faella e Piandiscò.