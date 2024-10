MASSIMO LOPEZ ALLA FISICA DELL’AMORE | A SCUOLA I MIEI PROFESSORI ALZAVANO LE MANI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 1 ottobre 2024) È la confessione chefa al professore Vincenzo Schettini, ospite del programma di Rai2 ‘’La’’. ”Purtroppo ai maestri e iusavano anche le, per cui io ho vissuto e ho trattenuto per la vita un po’ questo trauma dello schiaffo, delle bacchettate, cose che ho trovato pessime. Anche a casa non si diceva perché si pensava: ‘’se questi sono adulti e fanno così vuol dire che c’hanno ragione’’. Io avevo il sogno, già da bambino, di voler diventare attore, di lavorare nello spettacolo e lofestavo apertamente con icompagni di classe, con i maestri, con i. Però cosa succedeva? Quando venivo interrogato e per timidezza, non perché non avessi studiato, mi bloccavo, mi dicevano ‘’beh questo vuole fare attore, non sa neanche parlare così in classe’’.