Marianella voce al sogno | Anfield un posto magico Tutto il Bologna e Italiano si meritano una notte così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – C’è una targhetta all’imbocco del tunnel che porta in campo: ‘This is’, è scolpito sopra. “La devono toccare i giocatori del Liverpool, ma non gli avversari, perché si dice che non porti bene”. Di storie su, Massimone ha sentite, tramandate e vissute tante. “La mia prima volta in questo stadio fu da giovani col mio amico Sandro Piccinini – racconta lo storico volto di Sky Sport che domani sera daràaldel–. Eravamo andati in Inghilterra per affinare la lingua: da Londra affittammo un’auto, trovammo incredibilmente due biglietti per una gara. Una volta dentro, fu come vedere a colori quelvissuto in bianco e nero tante volte. Oggi, che lo faccio per fortuna e purtroppo da trent’anni, mi emoziono ancora quando arrivo ad”.