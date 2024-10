Maika Monroe protagonista del remake di un acclamato thriller del 1992

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)deldi undelDopo il successo del suo film horror Longlegs,ha ottenuto il suo prossimo ruolo da. Sarà ladi undi un film che fece scalpore quando uscì nel. Secondo THR, laè stata scritturata per un ruolo importante nel prossimodi La mano sulla culla (The Hand That Rocks the Cradle) dei 20th Century Studios. Ilsarà diretto da Michelle Garza Cervera (Huesara), mentre il film sarà prodotto da Ted Field della Radar Pictures insieme a Michael Schaefer e Mike Larocca della Department M. Micah Bloomberg (Homecoming, Sanctuary) ha scritto la sceneggiatura del