LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | spaventoso incidente per Luna Rossa Corsa contro il tempo per le 15 15

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14,53 21 minuti alla partenza di gara-8. Ricordiamo chepotrebbe chiedere un rinvio di 15 minuti. 14.52 Ecco il video dellodi. Heartbreak for @. “We’ve broken everything!”#LVCFinal #Day5 pic.twitter.com/emcev1ZVcJ — americascup (@americascup) October 1,14.46 “Forse la barca non sarà bella, ma sarà efficiente per partire. Sono fiducioso che sarà a posto“, spiega Francesco Bruni. 14.45 Mezz’ora da adesso alla prossima regata.potrebbe anche giocarsi il jolly che consente (una sola volta nella serie) di rimandare la partenza di 15 minuti. 14.43 Alcuni tecnici sono scesi sottocoperta per riparare i sistemi. 14.40 Adesso serve un’impresa da leggenda, amici di OA Sport.