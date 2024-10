LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa avanti dopo la partenza Ineos penalizzata

Leggi tutta la notizia su oasport

15.25 Virano entrambe le barche. 150 metri di vantaggio per. 15.25 Ancora una volta velocità identiche tra le due barche. 15.24 I lati da percorrere saranno 8. 15.24 Vira, va subito in copertura. 128 metri di vantaggio. Entrambe le barche procedono verso il lato sinistro. 15.23 Penalità scontata subito da Ben Ainslie.di 130 metri. Dai ragazzi, siamo con voi! Feriti, ma non vinti! 15.23ha vinto la! Edovrà scontare la penalità! 15.22 PENALITA' PER! Ha superato i limiti del boundary! 15.21si lancia all'inseguimento di, vuole metterle pressione. 15.20entra da sinistra nella zona di pre-da destra. 15.19 SI PARTE! Tre minuti alla. 15.