LIVE Inter-Stella Rossa 4-0 Champions League calcio in DIRETTA | facile vittoria per i nerazzurri si sblocca anche Taremi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.56 L’vince unapartita dominata dall’inizio alla fine con qualche azione concessa alla squadra ospita che non ne approfitta. Dopo il pareggio contro il Mster City, l’conquista la primain casa. 95? Finisce la partita,4-0. 94? Ultimo minuto di partita. 92? Ritmi molto bassi in questo finale di partita. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Ilic manda sull’esterno della rete. 86? Duarte spreca davanti a Sommer. 83?che prova a mantenere pallone. 81? Goooooooooooool,, sil’attaccante nerazzurro su rigore,4-0. 79? Rigore per l’, atterrato Lautaro Martinez. 77? Fuori Bastoni, dentro Bisseck nell’